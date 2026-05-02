Avellino ed Empoli | uniti dalla solidarietà oltre il calcio

Si è conclusa un’esperienza straordinaria che va ben oltre il rettangolo di gioco. La Misericordia di Avellino, guidata dal Presidente Massimo Dente, ha avuto l'onore di prestare servizio di assistenza presso lo stadio "Carlo Castellani" in occasione della sfida tra Empoli e Avellino. Nonostante.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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LIVE/ Empoli-Avellino (0-0), termina il primo tempoTempo di lettura: 3 minuti Allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” si gioca una sfida che vale molto più di tre punti.

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