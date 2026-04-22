Juventini e milanisti uniti per Jonas | una serata di solidarietà oltre le rivalità sportive

Una serata di solidarietà ha radunato tifosi della Juventus e del Milan in una comunità del sud Italia, dimostrando come il calcio possa unire persone di fronte a un obiettivo comune. L’evento ha visto protagonisti i supporter di entrambe le squadre, che si sono ritrovati insieme per sostenere una causa benefica, lasciando da parte le rivalità sportive. La manifestazione si è svolta in un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

CAROVIGNO - Il calcio può essere molto più di una semplice partita: può diventare il collante di una comunità, il motore di una solidarietà che supera ogni rivalità sportiva. È questa la lezione che domenica 26 aprile scriveranno insieme i tifosi juventini e milanisti di Carovigno, riuniti non.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Trasferta di Napoli vietata ai milanisti, la solidarietà degli ultras azzurriMilano, 6 aprile 2026 – Il Milan, nella sfida di cartello di questa sera contro il Napoli, decisiva a questo punto per stabilire chi farà da... "Insieme per Jonas": un giorno di festa e solidarietà nell'atrio della scuolaDomani, mercoledì 1 aprile 2026, presso i plessi di San Pietro "Decroly" e "Rodari", rispettivamente Infanzia e Primaria. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Juve, sfida totale al Milan: dal terzo posto al mercato, Spalletti all'assalto di Allegri; Milan-Juve, la sfida è doppia: un pass per la Champions e l'assalto a Lewandowski; Lewandowski lascia tutto aperto, l’agente in Italia: Juve e Milan fiutano l’affare di mercato; Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO. Buona colazione Juventini - facebook.com facebook Quello che fanno sistematicamente gli juventini da 15 anni ormai…. x.com