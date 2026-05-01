Al termine del primo tempo, il punteggio tra Empoli e Avellino è fermo sullo 0-0. La partita si sta disputando allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena”, dove si affrontano due squadre che cercano punti importanti in classifica. Finora, nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la rete, nonostante alcune occasioni pericolose da entrambe le parti. La sfida riprenderà nel secondo tempo con il risultato ancora in bilico.

Tempo di lettura: 3 minuti Allo stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena” si gioca una sfida che vale molto più di tre punti. Da un lato c’è l’Avellino, in piena corsa e con il sogno playoff sempre più concreto; dall’altro un Empoli in difficoltà, obbligato a lottare fino all’ultimo per restare in categoria. Obiettivi diversi, stessa urgenza: vincere. Novanta minuti carichi di pressione, dove ogni dettaglio può fare la differenza. 45? – Termina il primo tempo, dopo un minuto di recupero 38’ – Tentativo dei Lupi: Fontanarosa prova il tiro dalla distanza, ma la conclusione è imprecisa e si spegne lontano dai pali di Fulignati. 33’ – Fase senza grandi emozioni: duro contatto tra Daffara e Shpendi, fallo dell’attaccante.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LIVE/ Empoli-Avellino (0-0), termina il primo tempo

[Non è Possibileee] AVELLINO-VENEZIA 1-1 | IL POST-PARTITA

Notizie correlate

LIVE/ Venezia-Avellino (3-0), termina il primo tempo45’pt + 1' – Dieci minuti che cambiano il volto della partita e spengono le speranze.

LIVE/ Palermo-Avellino (1-0), termina il primo tempoTempo di lettura: 3 minutiSfida dal peso specifico alto al “Barbera”, dove Avellino e Palermo si giocano molto più dei tre punti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Tabellino partita Empoli vs Avellino; Live Empoli - Avellino - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 01/05/2026; Empoli-Avellino, al via la prevendita: disponibili 3.100 biglietti per i tifosi biancoverdi; Empoli-Avellino 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche.

Empoli-Avellino 0-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Empoli-Avellino di Venerdì 1 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Empoli-Avellino 0-0, fine primo tempo: lupi timidi, l'Empoli fa la partitaEmpoli e Avellino hanno chiuso il primo tempo sullo 0-0. L’Empoli approccia meglio la partita e tra il 10’ e il 14’ crea tre volte i presupposti per segnare. Prima con un colpo di testa in anticipo di ... msn.com

Empoli-Avellino: le formazioni ufficiali facebook

Empoli Carlo Castellani 15:00 Empoli Avellino Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com