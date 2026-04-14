Questa sera al Dalla di Manfredonia appuntamento con un dialogo sul conflitto della memoria dell’Enichem | 1976-2026

Questa sera, presso il locale di Manfredonia, si terrà un evento dedicato a un dialogo sul conflitto della memoria riguardante l’Enichem, che copre il periodo dal 1976 al 2026. L’iniziativa segue il riscontro positivo ottenuto in precedenza da una produzione teatrale che ha riscosso apprezzamenti sia di pubblico che di critica. L’appuntamento si inserisce in un percorso di riflessione sulle vicende storiche e sui ricordi legati a questa realtà industriale.