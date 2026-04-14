Questa sera al Dalla di Manfredonia appuntamento con un dialogo sul conflitto della memoria dell’Enichem | 1976-2026

Da ilsipontino.net 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, presso il locale di Manfredonia, si terrà un evento dedicato a un dialogo sul conflitto della memoria riguardante l’Enichem, che copre il periodo dal 1976 al 2026. L’iniziativa segue il riscontro positivo ottenuto in precedenza da una produzione teatrale che ha riscosso apprezzamenti sia di pubblico che di critica. L’appuntamento si inserisce in un percorso di riflessione sulle vicende storiche e sui ricordi legati a questa realtà industriale.

Dopo il successo di pubblico e di critica per il debutto di “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”, lo spettacolo della Bottega degli Apocrifi sulle proteste delle donne contro la fabbrica inquinante dell’Enichem, questa sera, alle ore 20.30 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, è in programma un dibattito pubblico proprio sulla vicenda Enichem dal titolo “Il conflitto della Memoria: Manfredonia 1976-2026”.  In quel momento qualcosa si incrina nella relazione tra la città e il petrolchimico portato dallo Stato a risollevare le sorti di questo Sud malandato. Gli incidenti che da allora...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Questa sera al “Dalla” di Manfredonia appuntamento con un dialogo sul conflitto della memoria dell’Enichem: 1976-2026

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