Auxerre-Angers domenica 03 maggio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 3 maggio alle 17:15 si gioca la partita tra Auxerre e Angers, valida per il turno 32 della Ligue 1. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati delle due squadre. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati dagli analisti, mentre le squadre si preparano a scendere in campo per cercare punti importanti in una partita che potrebbe influenzare la classifica di entrambe.

Turno numero 32 di Ligue1 e l’Auxerre cerca punti salvezza in casa contro l’Angers di Dujeux. I diplomats sono usciti sconfitti di misura da Lione, fortuna vuole che anche il Nantes abbia perso e che il divario sul penultimo posto sia rimasto invariato, con scontri diretti e differenza reti che continuano a premiare la squadra di Pelissier. Gli Scoitses per festeggiare la matematica salvezza hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Auxerre-Angers (domenica 03 maggio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Auxerre-Angers (domenica 03 maggio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 32 di Ligue1 e l’Auxerre cerca punti salvezza in casa contro l’Angers di Dujeux. Metz-Auxerre (domenica 15 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiTurno numero 22 di Ligue1 che vede tra le gare in programma la sfida salvezza tra il Metz e l’Auxerre. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Auxerre-Angers streaming gratis: formazioni e diretta live tv; PREVIEW | Auxerre vs Angers: team news, lineups, predictions (Ligue 1 03/05); Ligue 1, il Lione batte 3-2 l'Auxerre, il Psg supera l'Angers e va a +6; Quote scommesse Auxerre - Angers. Ligue 1 2025-2026: Auxerre-Angers, le probabili formazioniLa squadra di casa cerca punti fondamentali per provare a rientrare in zona salvezza senza passare, a fine campionato, dallo spareggio. sportal.it Pronostico Auxerre vs Angers – 3 Maggio 2026Nella cornice del Ligue 1, il confronto tra Auxerre e Angers in programma il 3 Maggio 2026 alle 17:15 allo Stadio de l'Abbé Deschamps promette equilibrio e ... news-sports.it