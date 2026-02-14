Metz-Auxerre domenica 15 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Il match tra Metz e Auxerre, in programma domenica 15 febbraio alle 17:15, nasce dalla lotta per evitare la retrocessione in Ligue 1. Metz, che occupa una posizione critica in classifica, cerca punti fondamentali per risalire la china, mentre l'Auxerre punta a consolidare la propria posizione in zona salvezza. Le due squadre scenderanno in campo con le formazioni ufficiali e i convocati pronti a scendere in campo per un incontro decisivo.
Turno numero 22 di Ligue1 che vede tra le gare in programma la sfida salvezza tra il Metz e l’Auxerre. I Grenats hanno interrotto la serie negativa grazie al pareggio contro il Lille, e rimangono comunque ad un solo punto dalla zona playout. La vittoria manca ormai da novembre e la gara odierna ha il sapore dell’ultima spiaggia per i ragazzi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Metz-Auxerre (domenica 15 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici
Il match tra Metz e Auxerre, in programma domenica 15 febbraio alle 17:15, si gioca per motivi di classifica e di salvezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
