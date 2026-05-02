Auto prende fuoco | è giallo

Nella serata del primo maggio, in via Oreste Salomone a Capua, un’auto ha preso fuoco. Si tratta di una Audi A3, che è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’incendio ha provocato danni all’auto, che è stata distrutta dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio.

Auto avvolta dalle fiamme in via Oreste Salomone a Capua.Il rogo si è verificato nella serata di ieri (1°maggio) quando una Audi A3 è stata divorata dalle fiamme. La vettura era in sosta poco distante dall'abitazione del proprietario.Avvistato il rogo, i vigili del fuoco del comando provinciale.🔗 Leggi su Casertanews.it

Auto elettrica cinese prende a fuoco - NON TESLA

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