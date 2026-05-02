Auto avvolta dalle fiamme il rogo interessa un' altra macchina parcheggiata

Nella notte tra il 1° e il 2 maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Castelfranco di Sotto, in via Elio Vettorini, per un incendio che ha coinvolto un'auto parcheggiata. Durante le operazioni di spegnimento, un'altra vettura situata nelle vicinanze è stata coinvolta dalle fiamme. Sul posto sono stati inviati i mezzi di pronto intervento per contenere il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Vigili del Fuoco in azione questa notte, fra 1 e 2 maggio, a Castelfranco di Sotto, in via Elio Vettorini. Intorno alle 2.30, i pompieri sono intervenuti per la presenza di un'auto in fiamme, un rogo molto sviluppato che ha completamente avvolto il mezzo fino a interessarne un altro parcheggiato.🔗 Leggi su Pisatoday.it Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Leggi anche: Sermide, rogo improvviso in via Bixio: un’Audi avvolta dalle fiamme Leggi anche: Auto avvolta dalle fiamme Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Paura a Pizzolese: auto avvolta dalle fiamme; Auto a gpl avvolta dalle fiamme: l’intervento dei vigili del fuoco; Incendio nella notte: auto in sosta distrutta dalle fiamme; Auto a Gpl avvolta dalle fiamme a Crespadoro. Auto in fiamme a Castelfranco di Sotto, danneggiato anche un secondo veicoloIncendio nella notte a Castelfranco di Sotto: un’auto distrutta dalle fiamme e un secondo veicolo coinvolto. Nessun ferito ... gonews.it LA FOTO. Audi parcheggiata in strada distrutta dalle fiammeCAPUA – Un incendio ha distrutto un’auto nella tarda serata di ieri a Capua. Il rogo è avvenuto in via Oreste Salomone, dove una vettura, un’Audi, è stata avvolta dalle fiamme. Secondo quanto sappiamo ... casertace.net Auto in fiamme a bordo strada, intervento dei Vigili del Fuoco Olbia 30 aprile 2026 - Un’auto è stata avvolta dalle fiamme nel pomeriggio. È accaduto in via Goldoni poco dopo che il mezzo era stato parcheggiato a bordo strada. #Olbia #auto #vigilidelfuoco Le - facebook.com facebook Ci sono momenti in cui non hai il tempo di valutare tutto. Ma sai che devi agire. Subito. Un’auto perde il controllo, esce di strada, urta un palo e finisce in un fossato. Poi le fiamme. Dentro ci sono una donna e suo figlio, seduto sul sedile posteriore. Due militari x.com