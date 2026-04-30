Sermide rogo improvviso in via Bixio | un’Audi avvolta dalle fiamme

Alle 18:00 di oggi, un’auto di marca Audi di colore scuro è stata coinvolta in un incendio improvviso in via Bixio, a Sermide. I vigili del fuoco di Castelmassa e Suzzara sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e prevenire danni alle abitazioni vicine. L’auto è andata completamente distrutta dall’incendio, ma non si segnalano feriti tra le persone coinvolte.

? Cosa sapere Un'Audi scura prende fuoco in via Bixio a Sermide alle ore 18:00.. I vigili del fuoco di Castelmassa e Suzzara intervengono per evitare danni alle abitazioni.. Alle ore 18:00 di questo pomeriggio, un’Audi di colore scuro ha avvolto in un rogo improvviso la via Bixio a Sermide, costringendo i soccorsi a un intervento rapido per evitare che le fiamme si estendessero alle abitazioni vicine. Il silenzio del tardo pomeriggio nel borgo è stato interrotto dal crepitio metallico e dal calore intenso sprigionato dalla vettura, un episodio che si aggiunge alla recente serie di incendi di autovetture segnalati nel territorio del Mantovano. La segnalazione è arrivata tempestivamente ai soccorritori, attivando una macchina operativa coordinata tra diversi distaccamenti della provincia per gestire l’emergenza in via Bixio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sermide, rogo improvviso in via Bixio: un’Audi avvolta dalle fiamme Notizie correlate Leggi anche: Auto avvolta dalle fiamme Auto in corsa avvolta dalle fiamme: conducente in ospedaleMomenti di tensione, nel tardo pomeriggio di oggi, a Sassano, dove un'auto (Fiat Punto) è stata avvolta improvvisamente dalle fiamme mentre...