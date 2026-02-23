Auto avvolta dalle fiamme

Un incendio ha avvolto un’auto nella serata di domenica 22 febbraio a Seregno, in via De Nicola. Le fiamme si sono propagate rapidamente, lasciando la vettura completamente distrutta. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, ma si sospetta un guasto elettrico. La presenza di residenti ha attirato l’attenzione sulla vicinanza di alcune case alle auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.