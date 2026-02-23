Auto avvolta dalle fiamme
Un incendio ha avvolto un’auto nella serata di domenica 22 febbraio a Seregno, in via De Nicola. Le fiamme si sono propagate rapidamente, lasciando la vettura completamente distrutta. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, ma si sospetta un guasto elettrico. La presenza di residenti ha attirato l’attenzione sulla vicinanza di alcune case alle auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Incendio nella serata, un'auto viene divorata dalle fiamme. L'incendio è scoppiato intorno alle 20 di domenica 22 febbraio a Seregno, in via De Nicola. Le fiamme hanno avvolto un'automobile parcheggiata. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco con l'autopompa serbatoio dal distaccamento di Seregno. I pompieri sono riusciti a estinguere le fiamme. Un intervento tempestivo che ha evitato che le fiamme si propagassero, coinvolgendo altri beni. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento i pompieri stanno ancora accertando le possibili cause all'origine del rogo.
Auto avvolta dalle fiamme a Salerno: corrono i pompieriQuesta notte a Salerno, un’auto è andata completamente distrutta dalle fiamme in via De Renzi.
Incendio a Milano, auto avvolta e distrutta dalle fiammeQuesta mattina a Milano un’auto è stata completamente distrutta da un incendio.
Auto avvolta dalle fiamme, paura sulla 71
Auto avvolta dalle fiamme in tangenziale: conducente miracolato | FOTOTREVISO – Momenti di tensione nella notte lungo la tangenziale di Treviso, dove un'autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre percorreva via Brenta in direzione Paese.
Smart distrutta dalle fiamme a Brusciano, origine dolosaPaura nel tardo pomeriggio di ieri a Castello di Cisterna, dove un'auto è stata avvolta dalle fiamme in via Antonio De Curtis. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa locale
