Meteo weekend 21-22 marzo | arriva un fronte freddo piogge e clima fresco sull’Italia

Il fine settimana del 21 e 22 marzo porterà un fronte freddo che interesserà l’Italia, con piogge e temperature più basse rispetto ai giorni precedenti. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, il clima si presenta fresco e variabile, con condizioni meteorologiche instabili che coinvolgono diverse regioni del paese. La situazione è caratterizzata da piogge sparse e un calo delle temperature, segnalano gli esperti.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Foto di zapCulture 502 images via Pixabay L’avvio della primavera astronomica, quest’anno, si presenta con un volto piuttosto dinamico. Nel corso del fine settimana, infatti, un fronte freddo in discesa dall’Europa orientale raggiungerà l’Italia, riportando condizioni di instabilità prima sulle regioni settentrionali e successivamente anche su parte del Centro-Sud. Si tratta di una perturbazione associata a una debole circolazione di bassa pressione in quota, che sarà responsabile di un aumento della nuvolosità e del ritorno delle precipitazioni, accompagnate da temperature generalmente inferiori alla media del periodo. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Meteo weekend 21-22 marzo: arriva un fronte freddo, piogge e clima fresco sull’Italia Articoli correlati Maltempo, allerta meteo gialla sabato in Molise. Nel weekend arriva un’ondata di freddo sull’ItaliaLa Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla in Molise: atteso sull'Italia l'arrivo di un fronte di aria fredda a partire dal... Leggi anche: A San Valentino arriva la tempesta Oriana con piogge e vento sull’Italia: le previsioni meteo del weekend Tutti gli aggiornamenti su Meteo weekend Temi più discussi: Meteo Weekend: 21-22 Marzo correnti fredde in rinforzo, Domenica rovesci improvvisi al Centro-Sud. Previsioni; Meteo - Weekend 21-22 marzo, continua il flusso più freddo da est. Ipotesi di nuovo vortice sull'Italia; Meteo Milano Weekend, le previsioni dal 20 al 22 marzo 2026; Meteo: 21-22 marzo con tempo instabile e temperature sotto la media. La tendenza. Meteo, weekend del 21-22 marzo con perturbazione in arrivo: le previsioniUn fronte freddo si avvicina all'Italia: instabilità in aumento prima al Nord e domenica localmente anche al Centro-sud. Le previsioni meteo del 21-22 marzo ... meteo.it Meteo Weekend 21-22 Marzo, irrompe l'Aria Fredda dai Balcani. Peggiora tra Sabato e Domenica e giù di 5/6°CSituazione: alta pressione defilata La situazione meteorologica sull’Europa ha ormai preso una piega ben definita, poco favorevole alla stabilità sul nostro Paese. L'alta pressione, infatti, resta def ... ilmeteo.it Tempo instabile in molte regioni anche nel weekend: le previsioni meteo per sabato 21 marzo -> https://tinyurl.com/4ux6nw85 - facebook.com facebook #Meteo: #WeekEnd ancora incerto per l'arrivo di aria fredda da nord est che porta piogge e nevicate soprattutto sulle regioni settentrionali. Per le previsioni giornaliere realizzate dal Servizio Meteorologico dell' #AeronauticaMilitare visita il sito meteoam.it. x.com