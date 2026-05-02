Ausl Piacenza | il deficit scende a 8,7 milioni verso il pareggio

L'Ausl di Piacenza ha ridotto il proprio deficit a 8,7 milioni di euro, segnando un calo del 28% rispetto al passato. Questa diminuzione è stata possibile grazie a una serie di interventi di razionalizzazione e controllo sui costi. La riduzione del disavanzo potrebbe portare a miglioramenti nella gestione delle risorse e, di conseguenza, influenzare positivamente i servizi offerti ai pazienti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo calo del debito i servizi per i pazienti?. Quali misure hanno permesso di ridurre il disavanzo del 28%?. Perché la sinergia con la Regione è stata decisiva per i conti?. Come verrà garantito il pareggio di bilancio nel 2026?.? In Breve Il disavanzo è sceso del 28% rispetto ai 12,1 milioni dell'anno precedente.. Il direttore amministrativo Chiari attribuisce il successo all'efficientamento dei processi interni.. Il piano mira al pareggio di bilancio entro l'esercizio finanziario 2026.. La gestione ha assorbito l'aumento dei costi energetici e della spesa farmaceutica.. L’Azienda Usl di Piacenza ha ufficializzato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2025, registrando un deficit di 8,7 milioni di euro che segna un netto miglioramento rispetto ai 12,1 milioni di disavanzo dell’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ausl Piacenza: il deficit scende a 8,7 milioni, verso il pareggio Notizie correlate Ausl Romagna: il deficit scende a 17,9 milioni, cala il rosso del 52%? Cosa sapere Ausl Romagna chiude il bilancio 2025 con un deficit di 17,9 milioni di euro. Leggi anche: Maxi deficit di 200 milioni dell’Ausl: “Ma con fondi regionali e statali il 2026 chiuderà in pareggio” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il disavanzo della sanità regionale nel 2025 è di 54 milioni di euro; Sanità, l'Ausl Romagna dimezza il rosso e deficit di 17,9 milioni: il bilancio 2025 segna la via del risanamento; Bardasi ai sindaci: Fase di cambiamento per il servizio sanitario. Si riduce il passivo dell’Ausl (8,7 milioni) Obiettivo pareggio di bilancio nel 2026Adottato il bilancio consuntivo 2025 dell'Azienda sanitaria di Piacenza: per il 2026 confermata la previsione del pareggio di bilancio. L’Azienda Usl di ... piacenzasera.it Nuovo ospedale di Piacenza, il progetto a Palazzo Mercanti il 18 maggioNuovo ospedale di Piacenza, l'azienda sanitaria tornerà nel'aula consiliare di Palazzo Mercanti il 18 maggio per presentare l'esito del lavoro svolto ... piacenzasera.it Il benessere dei professionisti sanitari è una leva strategica per la qualità delle cure e la sostenibilità del sistema sanitario. Al 10° Convegno Nazionale RUSAN, l’Ausl di Piacenza ha presentato un progetto di promozione della salute nei luoghi di lavoro, focali - facebook.com facebook