Ausl Romagna | il deficit scende a 17,9 milioni cala il rosso del 52%
L'Azienda sanitaria della Romagna ha chiuso il bilancio del 2025 con un deficit di 17,9 milioni di euro, segnando una riduzione del 52% rispetto ai 37,4 milioni di euro del 2024. La diminuzione del rosso riflette un miglioramento rispetto all’anno precedente, anche se il bilancio rimane in perdita. I dati ufficiali sono stati comunicati dall’ente sanitario, che ha evidenziato questa variazione come risultato di alcune misure adottate.
? Cosa sapere Ausl Romagna chiude il bilancio 2025 con un deficit di 17,9 milioni di euro.. Il disavanzo cala del 52% rispetto ai 37,4 milioni registrati nel 2024.. L’Ausl Romagna ha approvato il bilancio consuntivo 2025 registrando un disavanzo di 17,9 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto ai 37,4 milioni di deficit accumulati nel corso del 2024. I conti della sanità locale mostrano una riduzione del rosso superiore al 52% in dodici mesi, grazie a una gestione dei costi che punta alla sostenibilità dei servizi essenziali per i cittadini. La fotografia economica presentata dall’azienda sanitaria descrive un percorso di risanaggio iniziato con la necessità di contenere le perdite strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Ausl Romagna, deficit di 17,9 milioniL’Azienda Usl della Romagna ha approvato il bilancio consuntivo 2025, con un deficit di 17,9 milioni di euro. corrierecesenate.it
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