Ausl Romagna | il deficit scende a 17,9 milioni cala il rosso del 52%

L'Azienda sanitaria della Romagna ha chiuso il bilancio del 2025 con un deficit di 17,9 milioni di euro, segnando una riduzione del 52% rispetto ai 37,4 milioni di euro del 2024. La diminuzione del rosso riflette un miglioramento rispetto all’anno precedente, anche se il bilancio rimane in perdita. I dati ufficiali sono stati comunicati dall’ente sanitario, che ha evidenziato questa variazione come risultato di alcune misure adottate.