eros ramazzotti duetta con la figlia aurora ramazzotti al concerto di mantova video

Eros Ramazzotti ha portato la figlia Aurora sul palco durante il concerto di Mantova. I due hanno cantato insieme, regalando ai fan un momento speciale. La data zero si è trasformata in un evento emozionante, con il pubblico che ha applaudito e scattato foto. La scena ha emozionato tutti, confermando il legame forte tra il cantante e la figlia.

La data zero del tour di Eros Ramazzotti si è aperta con un momento speciale. Per l’occasione il cantante ha scelto di duettare a sorpresa con la figlia Aurora Ramazzotti durante il concerto. Il PalaUnical di Mantova ieri si è infiammato con la data zero di Eros Ramazzotti. Nel bel mezzo della serata, il cantautore ha regalato un momento davvero magico e indimenticabile al suo pubblico, quando ha duettato con la figlia Aurora Ramazzotti, coinvolta a sorpresa sul palco. Come potete vedere da questo video Aurora mentre si godeva da spettatrice il concerto del suo papà, è stata chiamata da quest’ultimo a raggiungerlo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Eros Ramazzotti, il video inedito a 29 anni dalla nascita della figlia Aurora: “Sarà, sarà”

Eros Ramazzotti, via al tour mondiale da Mantova: “Stare sul palco è fondamentale”

Eros Ramazzotti torna a salire sul palco con il suo tour mondiale.

