Eros Ramazzotti ha portato la figlia Aurora sul palco durante il concerto di Mantova. I due hanno cantato insieme, regalando ai fan un momento speciale. La data zero si è trasformata in un evento emozionante, con il pubblico che ha applaudito e scattato foto. La scena ha emozionato tutti, confermando il legame forte tra il cantante e la figlia.

La data zero del tour di Eros Ramazzotti si è aperta con un momento speciale. Per l’occasione il cantante ha scelto di duettare a sorpresa con la figlia Aurora Ramazzotti durante il concerto. Il PalaUnical di Mantova ieri si è infiammato con la data zero di Eros Ramazzotti. Nel bel mezzo della serata, il cantautore ha regalato un momento davvero magico e indimenticabile al suo pubblico, quando ha duettato con la figlia Aurora Ramazzotti, coinvolta a sorpresa sul palco. Come potete vedere da questo video Aurora mentre si godeva da spettatrice il concerto del suo papà, è stata chiamata da quest’ultimo a raggiungerlo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Eros Ramazzotti duetta con la figlia Aurora Ramazzotti al concerto di Mantova (VIDEO)

Approfondimenti su Eros Ramazzotti Aurora

Eros Ramazzotti torna a salire sul palco con il suo tour mondiale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Eros Ramazzotti Aurora

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli: i retroscena sulle scelte di Carlo Conti; Sanremo 2026, Can Yaman ospite della prima serata: chi salirà sul palco dell'Ariston tra nomi già confermati e indiscrezioni; Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice. Carlo Conti a Fiorello: Ufficializziamo. Irina Shayk? Non ha preso il posto di Andrea Pucci; Sanremo 2026, è Pilar Fogliati la co-conduttrice della seconda serata del Festival.

Aurora Ramazzotti sceglie un look particolare per cantare con il padre alla prima data del tour mondiale di Eros Ramazzotti: guardaGrande emozione per Eros Ramazzotti che ha dato il via al suo nuovo tour, diventando protagonista della tappa zero a Mantova. Sul palco con il cantante romano anche la figlia Aurora Ramazzotti. gossip.it

Eros Ramazzotti e Aurora assieme: duettano e danzano sul palco per Un’altra lei, il videoEros Ramazzotti sorprende tutti alla prima data del tour mondiale: sul palco arriva Aurora durante Un’altra te. Il video dell’abbraccio è già virale. rds.it

#ErosRamazzotti porterà sul palco del #FestivaldiSanremo una star internazionale Il direttore di #TvSorrisieCanzoni, ospite ieri a #LaVoltaBuona, ha raccontato: "La presenza di Achille Lauro e di Tiziano Ferro con Laura Pausini fa pensare che ci saranno dei facebook

Conti non ha confermato le voci insistenti di questi giorni sulla possibile presenza di Eros Ramazzotti come super ospite. "Panariello e Pieraccioni Non hanno voglia. Non hanno prenotato nemmeno l'albergo" replica il direttore artistico a Fiorello. x.com