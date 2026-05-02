In una recente intervista, un artista di grande rilievo ha condiviso le sue opinioni sul mondo dell’animazione, sottolineando come il film “Spider-Verse” abbia segnato una svolta significativa nel settore. Si è parlato del rapporto tra tecniche tradizionali e innovative, con particolare attenzione alle nuove possibilità offerte dall’intelligenza artificiale. La conversazione ha coinvolto anche il poster del Comicon 2026, analizzando il ruolo delle immagini e delle tecniche visive nel futuro dell’animazione.

Un confronto interessante con l'autore del poster del Comicon 2026 sul presente e futuro dell'animazione, dal mix di tecniche allo spettro dell'AI. Avevamo incontrato Aurélien Prédal un anno e mezzo fa, in quel di Tolosa, quando eravamo stati in visita agli studi TAT Productions in cui stava curando la direzione artistica della serie Netflix su Asterix e Obelix. Lo ritroviamo al Comicon di Napoli in veste di ospite di rilievo, ma anche di autore del poster dell'edizione 2026. Autore di spicco del panorama d'animazione, con collaborazioni che vanno da Pixar ad Aardman, è stato l'interlocutore migliore con cui affrontare lo stato dell'arte del mezzo animato.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Aurélien Prédal, la nostra intervista: "Dopo Spider-Verse l'animazione è cambiata per sempre"

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