Spider-Man | Beyond The Spider-Verse le prime immagini spettacolari del film

Da movieplayer.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la CinemaCon in corso in questi giorni sono state presentate le prime immagini di

Alla CinemaCon in corso in questi giorni sono state mostrate le prime immagini del terzo film della trilogia su Miles Morales e la sensazione è quella di aver assistito a qualcosa di mai visto prima Sony Animation è stata protagonista alla CinemaCon, dove ha presentato in anteprima alcune nuove immagini esclusive dell'attesissimo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, in uscita nell'estate del 2027. I produttori Phil Lord e Christopher Miller, insieme ai registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson, erano presenti all'annuale raduno degli esercenti per presentare in anteprima il loro tanto atteso sequel e mostrare per la prima volta le immagini ufficiali del film.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, le prime immagini spettacolari del film

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, perché è stato rinviato di tre anniSarebbe dovuto uscire immediatamente dopo la seconda parte, ovvero l'acclamato Across the Spider-Verse, ma il terzo capitolo della storia di Miles...

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