A processo Andrea Ballarati organizzatore del Remigration Summit | l'accusa è di incitamento all'odio razziale

Andrea Ballarati è stato rinviato a giudizio per incitamento all'odio e alla discriminazione razziale. La Procura di Como contesta all'organizzatore del Remigration Summit 2025 di Gallarate frasi pronunciate nel 2023 in tema remigrazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il responsabile dell'organizzazione Remigration Summit si trova sotto processo dopo aver scritto sui social che le bande di migranti non integrate, che secondo lui ora controllano molte città italiane, sono la dimostrazione del fallimento del multiculturalismo.

