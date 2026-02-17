A processo Andrea Ballarati organizzatore del Remigration Summit | l'accusa è di incitamento all'odio razziale
Andrea Ballarati, organizzatore del Remigration Summit, si trova in tribunale perché gli viene contestato di aver promosso discorsi di odio contro alcune comunità. La sua posizione si basa su alcuni interventi pubblici fatti durante l'evento, che sono stati interpretati come incitamenti alla discriminazione. Un video pubblicato sui social mostra Ballarati mentre fa affermazioni contro certe etnie, attirando l’attenzione delle autorità.
Andrea Ballarati, organizzatore del Remigration Summit di Gallarate, deve affrontare un processo perché è accusato di istigazione all’odio e alla discriminazione, accuse che derivano dalla pubblicazione di alcuni commenti sui social.
Il responsabile dell'organizzazione Remigration Summit si trova sotto processo dopo aver scritto sui social che le bande di migranti non integrate, che secondo lui ora controllano molte città italiane, sono la dimostrazione del fallimento del multiculturalismo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
