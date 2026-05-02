Il Napoli mantiene l’interesse per un giocatore dell’Udinese, considerandolo una possibile aggiunta al reparto centrale. La società partenopea segue da vicino la situazione del calciatore, senza confermare ancora eventuali trattative ufficiali. La volontà di rafforzare il centrocampo motiva le mosse sul mercato, mentre l’Udinese resta in attesa di eventuali sviluppi. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Il Napoli continua a guardare con attenzione al mercato dell’Udinese. E uno dei nomi che resta più caldo per il centrocampo è quello di Arthur Atta. Il club azzurro lo segue da tempo. E in Friuli la sensazione è che l’estate possa davvero portarlo al centro di molte trattative. Il profilo piace per caratteristiche precise. Atta unisce corsa, qualità e duttilità. Può giocare da mezzala. Può alzarsi sulla trequarti. E ha margini che, secondo molti osservatori, non sono ancora stati esauriti. L’Udinese lo considera un patrimonio importante. Ma allo stesso tempo sa che, davanti a certe offerte, il suo nome sarà inevitabilmente uno dei più discussi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Atta resta un obiettivo concreto per il centrocampo

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