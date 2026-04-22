Calciomercato Inter LIVE | Perrone obiettivo concreto a centrocampo Ausilio parla così dei rumors su Bastoni

Nel corso delle ultime ore, si sono susseguite diverse voci di mercato riguardanti il club nerazzurro. Tra le trattative più chiacchierate, c’è quella che riguarda un possibile acquisto a centrocampo, con un giovane in evidenza come obiettivo concreto. Nel frattempo, il direttore sportivo ha commentato le indiscrezioni riguardanti un difensore, precisando la posizione ufficiale del club. Sono emerse anche alcune indiscrezioni su incontri e trattative in corso o concluse nelle ultime settimane.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 21 APRILE.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Perrone obiettivo concreto a centrocampo. Ausilio parla così dei rumors su Bastoni Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: suggestione Nico Paz, Perrone obiettivo concreto a centrocampodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Ultimissime Inter LIVE: riflessioni sul futuro di Marcus Thuram. Romano parla dei rumors su Bastonidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: CdS – Inter, occhi puntati su Perrone: si può aprire qualche spiraglio in più se…; Inter, Perrone la prima mossa: è un obiettivo di mercato; L'Inter segue Maximo Perrone per il centrocampo: operazione possibile solo a una condizione; Calciomercato Como – Tutti vogliono Nico Paz: le possibili destinazioni. Inter-Como LIVE 1-2: la riapre Calhanoglu! Diao si divora un goalSegui la diretta della semifinale. msn.com CdS – Inter, occhi puntati su Perrone: si può aprire qualche spiraglio in più se…L'aggiornamento sulla pista che porta al centrocampista del Como a poche ore proprio dalla sfida ai lariani in Coppa Italia ... msn.com Calciomercato Roma, proseguono i contatti con Celik: Inter sullo sfondo in caso di mancato rinnovo: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Celik facebook Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com