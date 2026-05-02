Atletica leggera fine settimana piacentino per una delegazione in arrivo dalla Spagna

Nel corso del fine settimana, Piacenza ha accolto una delegazione di tecnici di atletica leggera provenienti dalla Spagna. L'evento è stato organizzato nell'ambito di un progetto di scambio culturale e professionale promosso dal responsabile federale della Federazione italiana di atletica leggera. La visita si è svolta in diverse strutture sportive della città, coinvolgendo incontri e sessioni di allenamento condivise.

Nel fine settimana Piacenza ha ospitato una delegazione di tecnici di atletica leggera provenienti dalla Spagna, nell’ambito di un progetto di scambio culturale e professionale promosso dal professor Claudio Mazzaufo, responsabile federale della Federazione italiana di atletica leggera.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate ATLETICA LEGGERA: Un quinto posto nazionale e un titolo toscano nel fine settimana. Guiducci, Matteucci e Fabbriciani in vetrina nelle ultime gare nazionali dell’AlgaAREZZO Un quinto posto nazionale e un titolo toscano nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo. Atletica leggera - "Master". Una Prunea da recordUn movimento al femminile che si conferma in grande crescita quello del Gs Orecchiella. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meeting a Modena 25 e 26 aprile e altre gare nel fine settimana; Atletica Leggera – Sempre ottimi risultati nel fine settimana; Fidal Puglia; Anche la Federazione di atletica leggera ricorda Loredana Ferrara. Atletica leggera, fine settimana piacentino per una delegazione in arrivo dalla SpagnaNel programma momenti di confronto al Campus, con la presentazione del percorso tecnico di Andrea Dallavalle, argento ai Mondiali di Tokyo 2025 e sessioni pratiche al campo ... ilpiacenza.it Atletica 85 Faenza con la liberazione entra nel vivo della stagione outdoorAtletica 85 Faenza ha vissuto un intenso fine settimana di gare, nel segno della partecipazione e della crescita del gruppo. Tra Modena, Urbino, Castel ... ravennanotizie.it Federazione Italiana di Atletica Leggera. . "Dobbiamo spingere di più. Per domani c'è margine, possiamo limare molti decimi. Si può fare" C'è una seconda chance a Gaborone per la 4x100 dopo il 38.74 di Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Fausto D - facebook.com facebook