Un movimento al femminile che si conferma in grande crescita quello del Gs Orecchiella. Un’altra runner del gruppo nel settore " Master ", questa volta su pista, protagonista. Stiamo parlando di Simona Prunea che, a Monsummano Terme, ha ottenuto il primato italiano di categoria sui 1000 metri, correndo in 3’ 16” 97, mentre, in precedenza, era stata protagonista ai campionati europei "Master" di Torun, in Polonia: medaglia d’argento negli 800 e nei 1500 metri, bronzo nei 3000; una bella soddisfazione per la società e per il suo allenatore, Massimo Santucci. Occhi puntati, ora, sulla giovane e promettente Isabella Caposieno che proverà a farsi...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera - "Master". Una Prunea da record

Notizie correlate

Leggi anche: Atletica leggera: Riccardo Dusci è campione italiano Master

Tre ori e due argenti nell'atletica leggera, è un'Italia da recordAGI - L'Italia dell'atletica leggera centra un nuovo record, quello di medaglie conquistate ai Campionati mondiali indoor.