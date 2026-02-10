ATLETICA LEGGERA | Un quinto posto nazionale e un titolo toscano nel fine settimana Guiducci Matteucci e Fabbriciani in vetrina nelle ultime gare nazionali dell’Alga

Un fine settimana ricco di emozioni per l’Alga Atletica Arezzo. La squadra ha portato a casa un quinto posto a livello nazionale e un titolo regionale toscano. Tra gare di corsa, salti e lanci, gli atleti aretini hanno dimostrato carattere e determinazione, conquistando medaglie e migliorando i record personali.

AREZZO Un quinto posto nazionale e un titolo toscano nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo. La società aretina è stata impegnata tra più manifestazioni, diverse categorie e molteplici specialità di corsa, salti e lanci, riuscendo a lasciare il segno tra medaglie e record personali. Una prestazione di assoluto rilievo porta la firma di Filippo Guiducci del 2007 che è sceso in pista ai Campionati Italiani Indoor di Ancona dove, a confronto con i migliori coetanei dell’intera penisola, ha centrato un ottimo quinto posto nel salto in lungo tra gli Juniores con il nuovo record personale di 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ATLETICA LEGGERA: Un quinto posto nazionale e un titolo toscano nel fine settimana. Guiducci, Matteucci e Fabbriciani in vetrina nelle ultime gare nazionali dell’Alga Approfondimenti su Alga Atletica Un quinto posto nazionale e un titolo toscano per l’Alga Atletica Arezzo L’Alga Atletica Arezzo mette a segno un quinto posto a livello nazionale e conquista un titolo toscano nel weekend. Tre nuove medaglie nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo Nel fine settimana, l’Alga Atletica Arezzo ha ottenuto tre medaglie in diverse competizioni tra Toscana ed Emilia Romagna. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Alga Atletica Argomenti discussi: Ancona: Di Fabio marcia record, Pagliarini 7.30; Tricolori Indoor U20 e U23. 10 volte Piemonte; LIVE Tutti i titoli Junior e Promesse del Lazio; Furlani top! 8,39 a Metz, terzo successo su tre. Un quinto posto nazionale e un titolo toscano per l’Alga Atletica ArezzoFilippo Guiducci è arrivato quinto nel salto in lungo ai Campionati Italiani Indoor con il nuovo record personale. Gemma Fabbriciani è campionessa regionale Allieve nel salto triplo, seguita al second ... arezzonotizie.it Atletica, è tornato Falocchi: primato personale dopo nove anniChristian Falocchi torna a sognare: il classe 1997 ha segnato un nuovo record personale nove anni dopo l'ultima volta ... sportface.it Filippo Guiducci quinto nel salto in lungo ai Campionati Italiani #Arezzo #atletica #FilippoGuiducci arezzoinforma.it/filippo-guiduc… x.com Filippo Guiducci è arrivato quinto nel salto in lungo ai Campionati Italiani Indoor con il nuovo record personale. Gemma Fabbriciani è campionessa regionale Allieve nel salto triplo, seguita al secondo posto da Flavia Matteucci facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.