La Juventus e l'Atalanta rischiano di uscire subito dalla Champions League a causa delle sconfitte nelle sfide di andata dei playoff. La partita decisiva si gioca questa settimana, e il passaggio del turno dipende dal risultato di queste gare cruciali trasmesse su Sky.

Playoff di UEFA Champions League al via il 17 e 18 febbraio su Sky con le italiane che si giocano tutto dentro o fuori per accedere agli ottavi di finale. Martedì 18 febbraio alle 18.45 Galatasaray-Juventus e alle 21 Borussia Dortmund-Atalanta in due sfide che valgono una stagione intera con diretta gol per vivere i playoff tutti d'un fiato senza perdere nemmeno un'azione decisiva #ChampionsLeague #Playoff #Juventus #Atalanta #Galatasaray. su Digital-News.it Playoff di UEFA Champions League al via il 17 e 18 febbraio su Sky con le italiane che si giocano tutto dentro o fuori per accedere agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Playoff Champions League: Juve e Atalanta Dentro o Fuori su Sky

La Champions League torna con i playoff il 24 e 25 febbraio, proprio quando si tiene Sanremo 2026.

La penultima giornata della fase a gironi della Champions League ha delineato i primi risultati per le squadre italiane.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Playoff Champions League: Juve e Atalanta Dentro o Fuori su Sky

Argomenti discussi: Juventus, presentata la nuova lista della Champions League; Liste Uefa, Juve con Holm e Boga. Tre nuovi innesti nell'Atalanta; UCL | Juventus-Galatasaray, le modalità di vendita dei biglietti; Juve Women a Wolfsburg: impresa sfiorata in Champions, pari amaro all'ultimo minuto.

Champions League, il tabellone dei playoff: Galatasaray-Juve, Bodo-Inter, Borussia Dortmund-Atalanta, quando si giocanoSorteggiato il tabellone completo dei playoff di Champions League 2025-2026, tutti gli accoppiamenti per le gare di andata e ritorno che si giocano tra ... fanpage.it

Playoff Champions, pronostici e quote di Galatasaray - Juventus: primo gol turco oltre la pari da provareGalatasaray e Juventus di fronte nell'andata dei playoff ci Champions League: stadio storicamente ostico quello di Istanbul per i bianconeri ... assopoker.com

Mauro Icardi infiamma l'atmosfera in vista dei playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray Reduce da una tripletta contro l'Eyupspor nel campionato turco, al termine della gara si dichiara pronto ad affrontare di nuovo i bianconeri, stavolta in Eur facebook

Champions League, al via i playoff dell'edizione 2025/26: scelta la prima partita in diretta in chiaro. Tre italiane in campo per provare a conquistare gli ottavi di finale x.com