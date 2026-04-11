Atalanta inizia il ciclo di fuoco | contro la Juve è quasi un dentro-o-fuori

L'Atalanta affronta un periodo decisivo con la partita contro la Juventus, che si svolge alla New Balance Arena. Dopo il successo per 3-0 in Coppa Italia, la squadra bergamasca si prepara a un match che assume un valore particolare, quasi come una sfida da dentro o fuori. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del momento, con i tifosi pronti a seguire con attenzione questa fase della stagione.

Bergamo. Il ciclo di fuoco dell’Atalanta inizia con la prima sfida quasi da dentro-o-fuori. Due mesi dopo il 3-0 in Coppa Italia, alla New Balance Arena torna la Juventus, per una sfida che da calendario non rappresenta una gara secca ad eliminazione, ma ci va molto vicino. Perché la classifica parla chiaro: la Dea non può permettersi passi falsi negli scontri diretti e lasciar scappare le avversarie. Calcio d’inizio alle 20:45 di sabato 11 aprile. Sfida da 6 punti, come sarà con la Roma tra una settimana. I giallorossi hanno inaugurato la giornata battendo il Pisa e portandosi momentaneamente a quota 57, pari con la Juve, un punto sotto il Como che è a 58 e in questo momento occupa l’ultimo posto valido per la Champions League. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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ATALANTA JUVENTUS [LIVE REACTION] Da dentro o Fuori! Con @lAngoloDiKinoshi

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"Io scelto per il percorso fatto all'Atalanta L'Atalanta era già una squadra forte, il primo anno è arrivata quarta e non c'erano solo giovani. Con Ranieri ci vedremo la prossima settimana" Qui tutte le parole di Gasperini #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook

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