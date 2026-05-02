Nella partita tra Atalanta e Genoa si fa sempre più concreta l’incertezza sulla possibilità di ottenere un piazzamento in Europa. La finale di Coppa Italia rappresenta un elemento che potrebbe influenzare la classifica finale e la posizione in campionato. Nel frattempo, si discute anche delle scelte tecniche, in particolare chi prenderà il posto di Bellanova sulla fascia destra, per rafforzare la linea difensiva.

? Cosa scoprirai Come influirà il risultato della finale di Coppa Italia sul settimo posto?. Chi sostituirà Bellanova per garantire solidità sulla fascia destra?. Perché il rinnovo di Palladino è diventato un nodo societario critico?. Come reagirà il Genoa di De Rossi senza l'obiettivo salvezza?.? In Breve Scamacca punta la titolarità con 14 gol stagionali dopo la doppietta contro il Cagliari.. Genoa ha conquistato 33 punti su 39 totali sotto la guida di De Rossi.. Atalanta prevede l'inserimento di Kossounou e Ahanor per correggere la difesa dopo Cagliari.. Genoa ha 11 punti di vantaggio sulla Cremonese per la salvezza matematica.. Sabato 2 maggio 2026 alle ore 20:45, la New Balance Arena ospiterà l’Atalanta per un confronto contro il Genoa che sembra quasi privo di contorni sportivi immediati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta-Genoa: l’incognita Europa e i dubbi sul futuro di Palladino

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