Domani nella tana del Genoa L’Atalanta ritrova il pilastro Hien Palladino si gioca coppe e futuro

Domani sera alle 20, l’Atalanta scenderà in campo contro il Genoa nella sua tana. La squadra riavrà a disposizione il difensore Hien, che aveva saltato alcune partite. La società ha ancora un mese per decidere il destino della squadra e fare il punto sulla stagione, che si è rivelata difficile. Restano quattro incontri prima di chiudere il campionato.

Ancora un mese per l’ Atalanta per definire il futuro e analizzare una stagione complicata. Ancora quattro partite da giocare, partendo dalla sfida casalinga di domani sera alle 20.45 alla New Balance Arena contro il Genoa. Gara che ha poco da dire per la classifica dei liguri, ormai salvi a quota 39, undici punti in più della Cremonese terzultima, e pure per i nerazzurri, in un limbo solitario al settimo posto a 54. Quasi impossibile recuperare le sette lunghezze di ritardo dal quinto e sesto posto di Como e Roma. Lo è altrettanto che Bologna e Lazio, coi confronti diretti negativi rispetto ai bergamaschi, recuperino i loro sei punti di ritardo sulla Dea, che vincendo blinderebbe l’ultima piazza per conquistare l’Europa, in Conference League (ma solo se l’Inter vincerà la Coppa Italia).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Domani nella tana del Genoa. L’Atalanta ritrova il pilastro Hien. Palladino si gioca coppe e futuro Notizie correlate La difesa dell’Atalanta recupera Isak Hien: il ritorno in campo sabato 2 maggio nella sfida col GenoaBergamo, 29 aprile 2026 – L’Atalanta sabato sera nel match casalingo contro il Genoa, alle 20. Genoa – Napoli, finalmente torna un top: Conte ritrova il suo pilastroArchiviato il complicatissimo mese di gennaio, tra le restrizioni al mercato e l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli è pronto a ripartire. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: NUTRIBULLET A CACCIA DELL’IMPRESA NELLA TANA DELLA LEONESSA; Bocce: il Nus si gioca la salvezza nella tana dell’Auxilium Saluzzo; Hockey pista: play-off in griglia di partenza, Lodi nella tana del Viareggio; Benvenuti nella tana del coniglio, l’algoritmo pensato per creare dipendenza dai social. Domani nella tana del Genoa. L’Atalanta ritrova il pilastro Hien. Palladino si gioca coppe e futuroLa flessione tra marzo e aprile mette a rischio la conferma. Un successo a Marassi. può blindare il settimo posto. sport.quotidiano.net Domani alle 15 a milano lo scontro diretto. Primavera nella tana dell’Inter. E’ un match point per i playoffCon ancora negli occhi e nel cuore il gol-vittoria nel finale di Jaku, lunedì contro il Genoa a Crespellano ... msn.com Ecco cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani - facebook.com facebook La chiave della risposta di Meloni: poi voi giornalisti domani fate i titoli su ciò che dico riguardo a Minetti e non sui provvedimenti di mia competenza, e così "il mio lavoro è diventato inutile anche oggi". Premesso che i giornalisti fanno i titoli su ciò che vogliono, x.com