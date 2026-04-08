Dopo aver segnato contro il Genoa, il difensore brasiliano ha festeggiato con un’esultanza senza entusiasmo. La sua presenza in campo è stata determinante per la squadra di Spalletti, che lo considera un elemento chiave del reparto difensivo. Tuttavia, si fanno insistenti dubbi sul suo futuro in maglia bianconera, legati a una clausola contrattuale che potrebbe influenzare le decisioni di mercato.

L’esultanza di Bremer al gol contro il Genoa non è stata la solita. Un po’ fredda, un po’ passiva. Vero che la marcatura è arrivata molto presto (al 3’) e non era il caso di perdere subito la concentrazione, ma la freddezza con cui ha reagito agli abbracci dei compagni è saltata agli occhi di molti. Di ritorno dalla parentesi col Brasile, dov’è tornato per la prima volta dopo il lungo infortunio, il calciatore ha voluto tener dentro le emozioni: nessuna volontà di estraniarsi dal contesto Juve, nel quale resta tra i principali riferimenti di Spalletti e della squadra, semplicemente un modo per trasmettere la cattiveria agonistica che – per come si è sviluppato il match e per com’è calata la Juve nel secondo tempo – andava evidentemente centellinata nei 90 minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bremer e quell'esultanza fredda dopo il gol al Genoa: dubbi sul futuro in bianconero per la clausola

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