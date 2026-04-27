Cagliari-Atalanta le pagelle | Mendy esordio da pazzi 8 De Ketelaere svogliato 4,5
Durante la partita tra Cagliari e Atalanta, Mendy ha avuto un esordio sorprendente con un voto di 8, mentre De Ketelaere ha ricevuto un 4,5 per la sua prestazione poco convincente. Nella squadra di Pisacane, solo Belotti ha superato la sufficienza, mentre in quella di Palaldino il giocatore più valutato è stato...
Nella squadra di Pisacane solo Belotti senza la sufficienza, in quella di Palaldino il migliore è Scamacca.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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