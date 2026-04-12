Atalanta-Juve le pagelle | De Ketelaere partita da 6,5 Yildiz invece delude | 5

Nella partita tra Atalanta e Juventus, il giudizio sulle prestazioni dei giocatori mostra alcune sorprese. De Ketelaere ottiene un 6,5, mentre Yildiz riceve un 5, risultato che riflette una prestazione al di sotto delle aspettative. Carnesecchi, invece, si ferma a 5,5, e tra i migliori ci sono Locatelli, Holm, Di Gregorio e Boga. La partita si è conclusa con una valutazione complessiva variegata tra i protagonisti in campo.