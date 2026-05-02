Le formazioni ufficiali per la partita tra Atalanta e Genoa sono state annunciate. In campo, Krstovic e Scamacca giocheranno insieme nel team ospite, mentre Ekhator partirà titolare per la squadra di casa. La partita, valida per la 35ª giornata di campionato, si disputerà alle 20.45 presso lo stadio designato. Entrambe le rose sono state confermate con queste scelte dai rispettivi allenatori.

Atalanta e Genoa si preparano a scendere in campo per la 35ª giornata di Serie A 2025-26. Palladino schiera in porta Carnesecchi, con difesa formata da Scalvini, Djimsiti e Ahanor. Gli esterni di centrocampo sono Zappacosta e Zalewski con in mezzo De Roon ed Ederson. De Ketelaere agirà dietro le punte Krstovic e Scamacca. De Rossi risponde con Bijlow tra i pali e difesa formata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Gli esterni di centrocampo sono Ellertsson e Sabelli con in mezzo Amorim e Frendrup. Il tridente d'attacco è formata da Vitinha, Colombo ed Ekhator. Segui qui il match in diretta. LE FORMAZIONI UFFICIALI Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Krstovic.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali: Krstovic e Scamacca insieme, Ekhator dal 1'

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