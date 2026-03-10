Atalanta-Bayern Monaco le formazioni ufficiali | difesa a quattro Krstovic e Scamacca titolari

Alle 21:00 si gioca allo stadio di Bergamo l'incontro tra Atalanta e Bayern Monaco, valida per gli ottavi di finale della Champions League 202526. Le formazioni ufficiali vedono la squadra di casa schierare una difesa a quattro, con Krstovic e Scamacca titolari in attacco. Il tecnico dell’Atalanta ha deciso di cambiare modulo e optare per due punte.

Bergamo. Le formazioni ufficiali di Atalanta-Bayern Monaco, gara d’andata degli ottavi di finale della Champions League 202526 che si gioca allo stadio di Bergamo: mister Palladino sorprende cambiando modulo e optando per le due punte. Con le assenze per infortunio di Ederson, Raspadori e De Ketelaere e la squalifica di Giorgio Scalvini, la scelta in difesa è di puntare su Hien al centro e Kolasinac a sinistra, mentre sugli esterni sono Zappacosta e Bernasconi. In mediana vicino a capitan De Roon c’è Mario Pasalic, mentre sulle corsie vanno Kamaldeen Sulemana e Nicola Zalewski. Davanti, insieme, Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic. Kompany ha ritrovato in un colpo solo sia Harry Kane che Alphonso Davies. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

