atalanta scamacca favorito su krstovic in attacco contro il genoa

Sabato 2 maggio alle 20,45 è in programma la partita tra Atalanta e Genoa alla New Balance Arena. In attacco, Scamacca è preferito a Krstovic, mentre Hien, tornato disponibile, potrebbe insidiare Djimsiti nel reparto difensivo. La formazione dei bergamaschi si prepara a scendere in campo con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. La sfida mette di fronte due squadre impegnate nella lotta per i punti salvezza.

CALCIO. Il match contro i Grifoni sabato 2 maggio alle 20,45 alla New Balance Arena. Hien, recuperato, «insidia» Djimsiti al centro della difesa. Il resto della formazione dovrebbe contemplare due o tre modifiche rispetto a quella uscita sconfitta dal match in Sardegna. Condizione e stanchezza permettendo, Ederson potrebbe riprendere il suo posto a centrocampo, in sostituzione di Pasalic, così come Zalewski, che sulla sinistra può essere schierato sia a tutta fascia stante l’assenza di Bernasconi (in questo caso davanti a lui giocherebbe Raspadori, con Zappacosta a destra e Bellanova in panchina), sia come ala al posto di «Jack» (e qui gli esterni sarebbero Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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