Alle 20.45 si gioca alla New Balance Arena la partita tra Atalanta e Genoa, valida per la 35esima giornata di Serie A. L’allenatore dei nerazzurri ha convocato 23 giocatori per questa sfida. La composizione delle squadre sarà comunicata prima del calcio d’inizio, previsto nel consueto orario serale. La partita si inserisce nel calendario del massimo campionato italiano, con le due formazioni pronte a scendere in campo.

IL MATCH. Sono 23 i nerazzurri convocati da mister Raffaele Palladino per la sfida tra Atalanta e Genoa, valida per la 35esima giornata della Serie A. Il match è in programma alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. Non figurano squalificati, mentre restano in diffida Hien, De Ketelaere e Djimsiti. Indisponibile Bernasconi. Tra i pali spazio a Carnesecchi, affiancato da Rossi e Sportiello. In difesa presenti, tra gli altri, Scalvini, Kolašinac e Kossounou, mentre a centrocampo spiccano de Roon, Éderson, Pašalic e Samardžic. In attacco, Palladino potrà contare su Scamacca, Raspadori, Krstovic e Sulemana.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta-Genoa, i convocati: in campo alle 20.45 alla New Balance Arena

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