Atalanta-Genoa 0-0 | rossoblù a un passo dalla salvezza aritmetica

Nella partita tra Atalanta e Genoa, disputata alla New Balance Arena di Bergamo, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, terminando con un pareggio a reti inviolate. L'incontro, valido per la 35ª giornata di Serie A e giocato sabato 2 maggio, ha visto entrambe le squadre impegnate senza trovare la rete. La gara si è conclusa senza emozioni particolari e senza gol segnati.

(Adnkronos) – Poche emozioni e nessun gol. Atalanta e Genoa pareggiano 0-0 in uno degli anticipi della 35esima giornata di Serie A oggi, sabato 2 maggio, alla New Balance Arena di Bergamo. Partita bloccata: la Dea ci prova con le giocate (da segnalare una traversa di Raspadori nella ripresa), mentre la squadra di De Rossi si occupa in primis di non rischiare per avvicinarsi a una salvezza che ormai è quasi aritmetica. In classifica i nerazzurri sono in settima posizione con 55 punti, i rossoblù salgono a quota 40 e sono al 14° posto: se la Cremonese non batterà Lazio lunedì alle 18:30, la permanenza in A sarà sicura. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Atalanta-Genoa, l'arrivo della squadre alla New Balance Arena! Coppa Italia 2025 2026 Notizie correlate Pisa-Genoa 1-2, scatto salvezza dei rossoblù. Toscani a un passo dal baratroPisa, 19 aprile 2026 - La matematica non c'è, ma Verona e Pisa flirtano da tempo con la retrocessione in Serie B: se nel pomeriggio l'Hellas è caduto... Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: vittoria salvezza per i rossoblùNel lunch match della 32esima giornata di Serie A, il Genoa conquista una vittoria fondamentale per la salvezza, battendo il Sassuolo per 2-1 a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A, oggi Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atalanta-Genoa, Prevendita Settore Ospiti; Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Genoa: dirige Pezzuto. Atalanta-Genoa 0-0: De Rossi ferma Palladino e vede la salvezzaLa Dea si ferma sulla traversa di Raspadori, i rossoblù ingabbiano gli attaccanti nerazzurri e si allontanano dalla zona retrocessione ... corrieredellosport.it Atalanta-Genoa 0-0, la traversa ferma RaspadoriAtalanta-Genoa finisce 0-0 alla New Balance Arena di Bergamo, match valido per la 35a giornata di Serie A. Un punto a testa per Raffaele Palladino e Daniele ... lapresse.it Atalanta-Genoa, le pagelle del match e la situazione in classifica - facebook.com facebook SERIE A I In campo Atalanta-Genoa CRONACA e FOTO per la 35esima giornata di campionato x.com