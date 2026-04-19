Pisa-Genoa 1-2 scatto salvezza dei rossoblù Toscani a un passo dal baratro

Nella partita tra Pisa e Genoa, i liguri hanno ottenuto una vittoria per 2-1 che li avvicina alla salvezza. La squadra toscana, invece, si trova in una posizione complicata, con il rischio di retrocedere che si fa sempre più concreto. La sfida si è svolta il 19 aprile 2026 e ha visto i rossoblù consolidare il loro vantaggio in classifica, mentre i toscani continuano a lottare per evitare la zona calda.

Pisa, 19 aprile 2026 - La matematica non c'è, ma Verona e Pisa flirtano da tempo con la retrocessione in Serie B: se nel pomeriggio l' Hellas è caduto contro il Milan, allontanandosi ulteriormente dalla salvezza, i toscani provano a ribellarsi a un copione che sembra scritto e al 19' passano in vantaggio con Canestrelli dagli sviluppi di un corner. Come già successo tante volte in stagione, il colpo del ko non arriva, con Angori a divorarsi una chance colossale a tu per tu con un attento Bijlow e così, al 41', i rossoblù impattano con Ekhator, con Colombo che sfiora il colpo del sorpasso a ridosso del duplice fischio. Proprio Colombo si riscatta con gli interessi al 55', trasformando il rigore assegnato per un fallo di mano di Canestrelli su conclusione di Baldanzi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisa-Genoa 1-2, scatto salvezza dei rossoblù. Toscani a un passo dal baratro Notizie correlate Pagelle Verona-Genoa 0-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei rossobluIl Genoa batte il Verona in trasferta grazie ai gol di Vitinha e Ositgard, e compie, probabilmente, lo scatto decisivo per la salvezza, condannando... Leggi anche: Pisa-Genoa, spareggio salvezza: per i rossoblù è già un match point Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pisa-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Pisa-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; I precedenti di Pisa-Genoa; Pisa-Genoa, salvezza da diverse prospettive. Pisa-Genoa 1-2: video, gol e highlightsCanestrelli illude, poi Ekhator e Colombo la ribaltano: il Genoa vince 2-1 in casa del Pisa e blinda la salvezza. Partono meglio i toscani, avanti al 19' con il colpo di testa di Canestrelli e vicini ... sport.sky.it Serie A: Pisa-Genoa 1-2Pisa - GENOA 1-1 al 41'! Rete di Jeff Ekhator. Azione di prima, Colombo per Baldanzi che con un tocco libera il compagno: conclusione potente sotto il sette, imprendibile per Semper. ansa.it Pisa-Genoa 1-2, pagelle e tabellino: Ekhator e Colombo decisivi, Canestrelli croce e delizia Ekhator e il rigore di Colombo ribaltano il Pisa (passato in vantaggio con Canestrelli), sempre più vicino alla retrocessione in B e che invece consente al Genoa di mett facebook SERIE A | Pisa-Genoa 1-2. Aprono le marcature i padroni di casa con Canestrelli, risponde il Grifone con Ekhator e Colombo su rigore. Il Genoa si avvicina alla salvezza. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com