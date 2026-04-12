Serie A Genoa-Sassuolo 2-1 | vittoria salvezza per i rossoblù

Nel match della 32ª giornata di Serie A, il Genoa ha battuto il Sassuolo per 2-1 a Marassi. La vittoria permette ai rossoblù di avvicinarsi alla salvezza, mentre il Sassuolo resta in zona di classifica ancora difficile. La partita si è conclusa con i tre punti in favore del Genoa, che ha ottenuto un risultato importante nella lotta per evitare la retrocessione.

Nel lunch match della 32esima giornata di Serie A, il Genoa conquista una vittoria fondamentale per la salvezza, battendo il Sassuolo per 2-1 a Marassi. Con questa vittoria, gli uomini di Daniele De Rossi mettono un altro tassello importante per la permanenza in massima serie, salendo a 36 punti, a +9 dal terz’ultimo posto. La partita si sblocca al 18?, quando Ruslan Malinovskyi segna il gol del vantaggio per i padroni di casa, assistito da Tommaso Baldanzi. Una rete che porta il Genoa in vantaggio e dà il via a un match combattuto. Il Sassuolo reagisce nella ripresa e al 57? trova il gol del pareggio con Ismael Konè, che riporta la partita in equilibrio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: vittoria salvezza per i rossoblù Leggi anche: Calcio, risultati Serie A. Sassuolo vittoria salvezza Serie A: Sassuolo e Parma riaccendono l’ambizione, pareggio senza reti tra Cremonese e Genoa. Lotta salvezza infuocata.Sassuolo e Parma Rilanciano le Loro Ambizioni in Serie A, Cremonese-Genoa Senza Emozioni La venticinquesima giornata di Serie A ha visto il Sassuolo... POST SASSUOLO - GENOA 1-2: VITTORIA OSTI-NATA