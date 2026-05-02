Atalanta Genoa 0-0 reti bianche alla New Balance Arena Il resoconto della sfida

La partita tra Atalanta e Genoa si è conclusa con un punteggio di 0-0 alla New Balance Arena. Nessuna rete è stata segnata durante l'incontro, che si è svolto in un clima di equilibrio tra le due squadre. La sfida ha segnato un passo indietro per la squadra bergamasca, che sembrava aver perso la possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League.

di Francesco Spagnolo Atalanta Genoa 0-0, reti bianche alla New Balance Arena. La Dea sembra dire addio alla possibilità di approdare alla prossima Europa League. La sfida tra Atalanta e Genoa si è rivelata una battaglia tattica intensa, conclusasi con un pareggio a reti bianche che però non ha risparmiato emozioni, soprattutto nelle fasi finali. Fin dai primi minuti, il match ha mostrato ritmi elevati: già al 2? Carnesecchi è dovuto intervenire miracolosamente su una conclusione ravvicinata di Vitinha, dando il via a una serie di ribaltamenti di fronte che hanno reso il confronto vibrante. Per lunghi tratti della gara, la partita ha visto i nerazzurri di Palladino spingere con insistenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Genoa 0-0, reti bianche alla New Balance Arena. Il resoconto della sfida Notizie correlate Il Genoa ferma l'Atalanta a Bergamo: 0-0 alla New Balance ArenaBergamo, 2 maggio 2026 – Un punto per uno non fa male a nessuno, ma fa più comodo al Genoa. Leggi anche: Moviola Atalanta Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Pezzuto. Cosa è successo alla New Balance Arena! Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Atalanta-Genoa 0-0: rossoblù a un passo dalla salvezza aritmetica; Atalanta-Genoa 0-0: gli highlights; Atalanta-Genoa 0-0, pagelle: bene Sabelli, male Krstovic; Atalanta-Genoa 0-0, pagelle e tabellino: una traversa di Raspadori e poco altro, per la Dea Europa più lontana. Pagelle Atalanta-Genoa 0-0: il Grifone è salvo. Ostigard migliore in campo, Krstovic il peggioreSerie A, Atalanta-Genoa 0-0 i top e flop del match: Ostigard si mangia Krstovic. Fatta ormai per la salvezza del Grifone. sport.virgilio.it Atalanta-Genoa 0-0: De Rossi ferma Palladino e vede la salvezzaLa Dea si ferma sulla traversa di Raspadori, i rossoblù ingabbiano gli attaccanti nerazzurri e si allontanano dalla zona retrocessione ... corrieredellosport.it Alla New Balance Arena nessun gol. Atalanta e Genoa danno seguito allo 0-0 di Como-Napoli e si dividono la posta in palio: un punto a testa per Palladino e De Rossi - facebook.com facebook Atalanta-Genoa, le pagelle: De Ketelaere spento, 5. Bijlow, istinto da 7 x.com