La partita tra Atalanta e Genoa si è conclusa con un pareggio a zero, nella 35ª giornata di Serie A giocata alla New Balance Arena di Bergamo. Durante il match, un tiro di Raspadori colpisce la traversa e non trova la rete. Nessuna delle due squadre riesce a segnare nel corso dei novanta minuti, lasciando invariato il risultato sul tabellone.

Atalanta-Genoa finisce 0-0 alla New Balance Arena di Bergamo, match valido per la 35a giornata di Serie A. Un punto a testa per Raffaele Palladino e Daniele De Rossi con la Dea che rimane al 7° posto della classifica con 55 punti e il Grifone stabile al 14° posto con 40 punti. Nerazzurri vicini alla rete del vantaggio al 79? con Giacomo Raspadori che ha colpito la traversa. Atalanta-Genoa, il tabellino. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Krstovic. All. Raffaele Palladino. Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Ellertsson; Ekhator, Vitinha; Colombo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atalanta-Genoa 0-0, la traversa ferma Raspadori

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