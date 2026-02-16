Atalanta trequarti a pezzi | dopo De Ketelaere si ferma Raspadori Palladino si affida a Samardzic

L’Atalanta ha perso ancora due giocatori chiave in pochi giorni, perché De Ketelaere e Raspadori si sono fermati a causa di infortuni. La squadra di Palladino si trova così senza alcune delle sue fonti principali di fantasia in un momento delicato della stagione. Per sostituirli, l’allenatore ha deciso di puntare su Samardzic, sperando di mantenere il ritmo in campionato.

L’ Atalanta di Raffaele Palladino si ritrova improvvisamente orfana del suo estro creativo proprio nel momento più critico della stagione. Dopo aver perso Charles De Ketelaere, il tecnico campano deve fare i conti con lo stop di Giacomo Raspadori, uscito malconcio dalla sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Un’emergenza che non è solo numerica ma tattica: la trequarti nerazzurra, motore immobile delle ambizioni europee del sodalizio bergamasco, perde in un colpo solo fisicità, profondità e senso del gol, costringendo l’allenatore a un restyling forzato alla vigilia di un calendario che non concede sconti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Atalanta, trequarti a pezzi: dopo De Ketelaere si ferma Raspadori. Palladino si affida a Samardzic Atalanta, De Ketelaere si ferma per infortunio: lesione al menisco del ginocchio. Le news L’Atalanta perde uno dei suoi giocatori chiave prima di una sfida importante. Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: rilanci per De Ketelaere e Samardzic L’Atalanta annuncia l’asta delle maglie del Christmas Match, con rilanci per De Ketelaere e Samardzic. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Djimsiti recupera e gioca, Pasalic sulla trequartiA disp. Martinez, Taho, De Vrij, Cocchi, Carlos Augusto, Cinquegrano, Diouf, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Spinaccè, Pio Esposito. Le formazioni ufficiali di Atalanta ... bergamonews.it Atalanta-Roma, formazioni ufficiali: panchina per Wesley, c'è Rensch. Zalewski sulla trequartiQueste le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma, valida per la 18ª giornata di Serie A: Palladino sorprende tutti avanzando Zalewski sulla trequarti. Il polacco affianca De Ketelaere a supporto di ... m.tuttomercatoweb.com Parte il casting per la trequarti dell'Atalanta: con l'infortunio di De Ketelaere chance per uno tra Pasalic, Samardzic e Sulemana x.com Charles #DeKetelaere salta la partita dell’#Atalanta con la #Cremonese! Il trequartista va direttamente in tribuna per un problema dell’ultimo minuto nel riscaldamento. C’è già una prima diagnosi: risentimento articolare al ginocchio destro. Ulteriori e - facebook.com facebook