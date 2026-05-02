Atalanta-Genoa 0-0 | De Rossi verso la salvezza

La partita tra Atalanta e Genoa si è conclusa con un risultato di 0-0. Durante l'incontro, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, mantenendo invariato il punteggio fino al fischio finale. La sfida ha avuto luogo in un contesto di classifica, con l'Atalanta che vede rallentare le proprie speranze di qualificazione europea e il Genoa che avanza verso la salvezza.

AGI - Si chiude sullo 0-0 la sfida tra Atalanta e Genoa: un pareggio che frena ancor di più la corsa all'Europa dei bergamaschi e che sancisce l'ennesimo passo verso la salvezza della squadra allenata da De Rossi. Poche emozioni e una traversa, quella colpita da Raspadori nel secondo tempo; poi tante imprecisioni da parte di entrambe le parti. I riflessi sulla classifica e la corsa alla Conference League. Si complicano dunque i sogni di coppa degli orobici, che per qualificarsi in Conference League dovranno conservare il settimo posto in classifica e tifare per l'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio: nel prossimo turno ci sarà la sfida di San Siro col Milan.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Atalanta-Genoa 0-0: De Rossi verso la salvezza LA GRINTA di DE ROSSI al fischio finale Notizie correlate Genoa-Juve: De Rossi punta sulla sosta per la salvezzaIl Genoa affronta la Juventus lunedì sera alle 18 a Torino, con l’obiettivo di raccogliere punti vitali per la salvezza. Genoa trionfa: 3-0 al Torino, De Rossi raggiunge la salvezza a 27Il Genoa Raggiunge il Torino a Punti: Una Vittoria Netta che Rilancia la Squadra di De Rossi Il Genoa ha ottenuto una convincente vittoria in casa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A, oggi Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atalanta-Genoa, Prevendita Settore Ospiti; Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Genoa: dirige Pezzuto. Atalanta-Genoa 0-0: De Rossi ferma Palladino e vede la salvezzaLa Dea si ferma sulla traversa di Raspadori, i rossoblù ingabbiano gli attaccanti nerazzurri e si allontanano dalla zona retrocessione ... corrieredellosport.it Atalanta-Genoa 0-0, la traversa ferma RaspadoriAtalanta-Genoa finisce 0-0 alla New Balance Arena di Bergamo, match valido per la 35a giornata di Serie A. Un punto a testa per Raffaele Palladino e Daniele ... lapresse.it Bijlow e Ostigard bloccano l’Atalanta e regalano un punto d’oro al Genoa L’analisi dei voti di Atalanta-Genoa di @fedezille #Fantacalcio #SerieA - facebook.com facebook SERIE A I In campo Atalanta-Genoa CRONACA e FOTO per la 35esima giornata di campionato x.com