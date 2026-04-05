Lunedì sera alle 18, il Genoa scenderà in campo contro la Juventus a Torino. La partita è importante per il Genoa, che cerca di ottenere punti utili per la permanenza in serie A. La sfida si svolge in un momento in cui non ci sono altre competizioni in corso, permettendo ai giocatori di concentrarsi esclusivamente su questa occasione. De Rossi ha dichiarato che punta sulla pausa per rafforzare la squadra in vista delle prossime partite.

Il Genoa affronta la Juventus lunedì sera alle 18 a Torino, con l’obiettivo di raccogliere punti vitali per la salvezza. La squadra rossoblu riparte dalla delusione della sconfitta contro l’Udinese, cercando di trasformare quella prestazione in un trampolino verso il traguardo finale. Daniele De Rossi ha sottolineato che la sosta internazionale è stata fondamentale per ricaricare le energie e lavare via l’amarezza di una partita persa ingiustamente. L’allenatore conferma che mancano ancora otto gare per chiudere definitivamente il discorso sulla permanenza in Serie A. L’assenza critica e lo stato dello spogliatoio. La situazione nelle file genovesi presenta delle criticità precise che non possono essere ignorate prima dell’incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genoa-Juve: De Rossi punta sulla sosta per la salvezza

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