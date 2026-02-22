Genoa trionfa | 3-0 al Torino De Rossi raggiunge la salvezza a 27

Il Genoa vince 3-0 contro il Torino, grazie a una prestazione convincente che permette a De Rossi di avvicinare la salvezza. La squadra rossoblù segna tre gol nel primo tempo e controlla il match senza lasciar spazio alle reazioni avversarie. La vittoria rafforza la posizione in classifica e mette pressione alle altre squadre in zona salvezza. I giocatori festeggiano il risultato con entusiasmo, mentre i tifosi riempiono gli spalti.

Il Genoa Raggiunge il Torino a Punti: Una Vittoria Netta che Rilancia la Squadra di De Rossi. Il Genoa ha ottenuto una convincente vittoria in casa contro il Torino, imponendosi per 3-0 nella ventiseiesima giornata della Serie A. Le reti di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias hanno permesso alla squadra ligure di raggiungere il Torino a 27 punti in classifica, rilanciando le ambizioni di salvezza e offrendo una prestazione convincente sotto gli occhi dei propri tifosi. La partita, disputata domenica 22 febbraio 2026, ha il Genoa tornare al successo, allungando sulla zona retrocessione e pareggiando in classifica proprio il Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Genoa-Torino 3-0, De Rossi travolge Baroni e lo raggiunge in classificaIl Genoa ha battuto il Torino 3-0, grazie a una prestazione convincente che ha messo sotto pressione gli avversari fin dall’inizio.

Genoa-Bologna 3-2, De Rossi rimonta e conquista 3 punti per la salvezzaIl Genoa ha ottenuto una vittoria importante battendo il Bologna 3-2.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il punto sulla 25ª giornata: allo Zini con il Genoa trionfa la tensione, il Lecce vince a Cagliari e le aggancia; Nicola e Djuric commentano lo 0-0 contro il Genoa Streaming | DAZN IT; La Cremonese fa 0-0 contro il Genoa e si complica la vita. Vittorie in trasferta per Fiorentina e Lecce. Pisa e Verona è notte fonda.; Weissenhaus | Giorno 3 in Diretta Streaming | DAZN IT.

Il Genoa travolge e aggancia il Torino, 3-0 a Marassi. Granata in 10 per oltre un tempoNon c'è pace per il Torino, che sfodera un'altra prestazione deludente in uno scontro diretto per non retrocedere. I granata, in inferiorità numerica per un tempo per l'espulsione di Ilkhan, vengono t ... msn.com

Genoa travolge Torino 3-0 nello scontro salvezza del MarassiGENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa si prende uno scontro salvezza fondamentale, il Torino sprofonda. Gli uomini di Daniele De Rossi travolgono al ‘Marassì 3-0 i granata nel match della 26esima giornata di ... msn.com

40' - GOL GENOA: Ekuban raddoppia il risultato #GenoaTorino 2-0 - facebook.com facebook