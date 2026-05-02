Atalanta-Genoa 0-0 | a Bergamo il punto che può valere la matematica

Nella sfida tra Atalanta e Genoa, terminata 0-0, il tecnico ha deciso di schierare la formazione migliore possibile senza troppi esperimenti. Tra le scelte più rilevanti, la conferma di Amorim tra i titolari per la terza partita consecutiva, mentre Malinovskyi è rimasto in panchina. La partita si è conclusa senza reti, lasciando aperte le possibilità di raggiungere la matematica salvezza nelle gare successive.

Non troppi esperimenti per Daniele De Rossi, ma la miglior formazione possibile. Tra le scelte del tecnico romano l'unica degna di nota è la conferma, per la terza gara di fila, di Amorim tra i titolari ma niente doppio play, Malinovskyi finisce infatti in panchina. Davanti confermatissimo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Pronostico Atalanta-Genoa: Bergamo è un tabù per il GrifoneAtalanta-Genoa è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Il Genoa ferma l'Atalanta a Bergamo: 0-0 alla New Balance ArenaBergamo, 2 maggio 2026 – Un punto per uno non fa male a nessuno, ma fa più comodo al Genoa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A, oggi Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Atalanta-Genoa, Prevendita Settore Ospiti; Atalanta-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Genoa: dirige Pezzuto. Atalanta-Genoa 0-0: De Rossi ferma Palladino e vede la salvezzaLa Dea si ferma sulla traversa di Raspadori, i rossoblù ingabbiano gli attaccanti nerazzurri e si allontanano dalla zona retrocessione ... corrieredellosport.it Atalanta-Genoa 0-0, la traversa ferma RaspadoriAtalanta-Genoa finisce 0-0 alla New Balance Arena di Bergamo, match valido per la 35a giornata di Serie A. Un punto a testa per Raffaele Palladino e Daniele ... lapresse.it Atalanta-Genoa, le pagelle del match e la situazione in classifica - facebook.com facebook SERIE A I In campo Atalanta-Genoa CRONACA e FOTO per la 35esima giornata di campionato x.com