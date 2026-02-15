Cremonese e Genoa muovono la classifica nessun gol e un punto a testa

La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio, portando un punto ciascuno in classifica. La causa di questa conclusione è stata la mancanza di reti durante l'incontro, anche se al 94° minuto Bonazzoli ha colpito l'incrocio dei pali, creando un brivido finale. La partita si è giocata senza grandi emozioni, con poche occasioni da rete e un ritmo piuttosto lento.

Allo Zini poche emozioni, anche se al 94° Bonazzoli colpisce l'incrocio dei pali CREMONA - Si chiude con un pareggio che muova la classifica di entrambe, ma che probabilmente non soddisfa nessuno la sfida tra Cremonese e Genoa allo 'Zini'. Nessun gol, qualche occasione da ambo le parti per provare a portare a casa i tre punti, ma alla fine è 0-0. Si prolunga il digiuno per la formazione di Nicola, che non vince ormai da undici partite in Serie A. Il Genoa di De Rossi invece torna a muovere la classifica dopo due ko consecutivi. Il primo squillo, dopo cinque giri d'orologio, arriva dal solito Vardy, che con un colpo di tacco troppo leggero non riesce però a impensierire Bijlow.