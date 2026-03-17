Stasera alle 21:00 si gioca la sfida tra Aston Villa e Lille in Europa League. L’Aston Villa attraversa un momento difficile in campionato, con il rischio di perdere la possibilità di qualificarsi in Champions League, mentre il Lille ha vinto la partita dello scorso giovedì, ottenendo un vantaggio importante per questa gara. Le formazioni sono pronte per affrontarsi, con quote e pronostici già circolando tra gli addetti ai lavori.

In campionato l’Aston Villa è in caduta libera e rischia di vedersi scivolare dalle mani la Champions League, mentre in Europa League la vittoria di Lille di giovedì scorso dà un significativo vantaggio in vista della gara odierna. I villans hanno messo insieme appena 2 vittorie nelle ultime 8 gare e nel fine settimana hanno avuto a che fare con il Manchester. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Lille (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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