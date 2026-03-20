savignano fuochi di san giuseppe con palio tra quartieri e concerto

A Savignano sul Rubicone si tiene oggi la tradizionale Focarina, la più grande della vallata, con i fuochi di San Giuseppe e un concerto. La manifestazione include anche ’Il segone del Rubicone’, una sfida tra quartieri che si sfidano con seghe per conquistare il Palio di Savignano. L’evento unisce la celebrazione religiosa e la competizione tra le diverse zone della città.

Oggi torna la Focarina di Savignano sul Rubicone, la Focarina più grande della vallata. All’appuntamento con la tradizione dei fuochi in omaggio a San Giuseppe si accompagna ’Il segone del Rubicone’, sfida tra quartieri che si batteranno a colpi di sega per vincere il Palio di Savignano. Il regolamento prevede che ogni quartiere – Rio Salto-Castelvecchio, Cesare, Centro, Valle Ferrovia, San Giovanni, Bastia, Capanni e Fiumicino – possa concorrere con sei partecipanti, due pulcini (18-25 anni), due giovanissimi (26-50 anni) e due maestri d’ascia (51-99 anni). La gara si svolgerà durante lo svolgimento della Focarina. Il programma della serata prevede l’accensione alle 20 in via della Resistenza nel parcheggio dello stadio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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