Asti anticipa la Regione | attiva la cabina di regia per il PRGC

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Asti ha deciso di avviare una cabina di regia per il Piano Regolatore Generale (PRGC), anticipando le decisioni della Regione. Questa iniziativa mira a definire le modifiche al piano urbanistico della città e a coinvolgere direttamente le autorità competenti. La creazione di questa cabina di regia permette di monitorare più da vicino le procedure e le varianti in corso, con l’obiettivo di rendere più trasparente l’iter di approvazione e di coinvolgere i cittadini nelle fasi decisionali.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto urbano di Asti con la nuova variante?. Quali vantaggi concreti porterà la cabina di regia ai cittadini?. Perché i tempi burocratici per i nuovi progetti si dimezzeranno?. Chi gestirà il tavolo tecnico tra Comune e Regione Piemonte?.? In Breve L'assessore Monica Amasio e l'assessore regionale Gallo hanno definito il percorso urbanistico.. La legge regionale numero 5 del 2026 introduce il meccanismo Cresci Piemonte.. I tempi della seconda conferenza di copianificazione scendono da 120 a 60 giorni.. L'incontro tra Rasero e Amasio si è svolto martedì 28 aprile al Grattacielo Piemonte.. Il Sindaco Rasero e l’Assessore Amasio si sono incontrati martedì 28 aprile presso il Grattacielo Piemonte per definire il percorso della Variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale di Asti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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