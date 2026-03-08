Liste d'attesa in Campania la Regione cambia la cabina di regia | fuori i manager di Asl e ospedali

La Regione Campania ha deciso di modificare la cabina di regia per le liste d’attesa, eliminando i manager delle Asl e degli ospedali dalla struttura. La nuova delibera prevede un restyling dell’Unità dedicata, con l’obiettivo di coinvolgere esclusivamente dirigenti regionali. Questa modifica riguarda in particolare i direttori generali di alcuni ospedali e le autorità sanitarie locali.

Nuova delibera: restyling dell'Unità liste d'attesa. Escono i dg di Cardarelli e Asl, dentro solo dirigenti regionali.