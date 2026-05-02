Assunzioni docenti 2026 l’elenco regionale non è come la Call Veloce | ci si iscrive senza conoscere i posti

Per le assunzioni dei docenti per l’anno scolastico 202627, gli elenchi regionali sono stati pubblicati senza indicare i posti disponibili. Le iscrizioni vengono aperte senza conoscere in anticipo la quantità di posti vacanti, a differenza della Call Veloce. Il ministero dell’istruzione ha rifiutato la richiesta di un ente rappresentativo di fornire dati certi sui posti vacanti, mantenendo la procedura senza informazioni dettagliate.

Elenchi regionali per il ruolo docenti a.s. 202627, iscrizione al buio. Ministero non accoglie richiesta CSPI di fornire "certezza dei posti vacanti". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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