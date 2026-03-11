Docenti di ruolo assunti con call veloce che lavorano lontano dalla propria regione quali prospettive?

Durante il question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Marcello Pacifico, presidente dell’Anief, si è parlato delle prospettive per i docenti di ruolo assunti con la “call veloce” che lavorano lontano dalla loro regione. La discussione si è concentrata sulle problematiche legate a questa modalità di reclutamento e alle condizioni di lavoro dei docenti coinvolti.

Nel question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente Anief, è stata affrontata una questione relativa al sistema di reclutamento dei docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Elenchi regionali per il ruolo, docenti potranno essere assunti anche senza abilitazioneLa partecipazione agli elenchi regionali per il ruolo non fa venir meno la posizione conquistata nella regione scelta per il concorso. Immissioni in ruolo docenti 2026/27: da quali graduatorie e quali percentuali [LO SPECIALE]Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 202627 concludono il piano di assunzione PNRR con il nuovo sistema di reclutamento e hanno l’ambizione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Docenti di ruolo assunti con call... Temi più discussi: Part time 2026/27, la domanda di docenti e ATA di ruolo entro il 15 marzo. Futuri neoassunti a settembre. GUIDA; Mobilità 2026/27: cambiano le deroghe ai vincoli. Figli fino a 14 anni, escluso il ricongiungimento al genitore over 65; Mobilità, sottoscritto il nuovo CCNI dopo i rilievi degli organi di controllo. Le possibili scadenze per le domande; Immissioni in ruolo docenti: escluso il doppio canale di reclutamento nell'anno scolastico 2026/27. I docenti precari hanno diritto alla progressione di carriera al pari dei docenti di ruoloTutti i docenti precari che abbiano svolto servizio per almeno 9 anni hanno diritto ad ottenere la progressione di carriera al pari dei docenti di ruolo.Un’ulteriore conferma arriva dal Tribunale di M ... tecnicadellascuola.it Mobilità docenti 2026: chi può presentare domanda senza vincolo, chi con deroga, chi noMobilità docenti, sottoscritta l'Ipotesi di Contratto per i movimenti dell'anno scolastico 2026/27. Un adempimento molto atteso, perché ne va del ricongiungimento ai propri familiari o del passaggio v ... orizzontescuola.it Valditara e la firma di tre contratti. L'obiettivo numerico non cambia l'esistenza dei docenti. Essi avrebbero preferito aumenti veri. [Leggi](https://maestroscialpi.altervista.org/valditara-e-la-firma-di-tre-contratti-il-successo-numerico-non-cambia-la-vita-ai-docenti/ - facebook.com facebook #Scuola, sono 18.137 in più i docenti di sostegno che si sono specializzati grazie ai nuovi percorsi avviati dal #MIM che si vanno ad aggiungere ai canali tradizionali. I percorsi sono organizzati per la prima volta anche da @IndireSocial. mim.gov.it/web/gu x.com